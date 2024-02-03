جثتان في النيل.. كيف قتل عاطل زميليه على شاطئ أطفيح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت التحقيقات ملابسات العثور على جثة مجهولة مكبلة اليدين في النيل بالجيزة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مركز شرطة أطفيح بلاغًا بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة على شاطئ النيل بقرية الرقة البحرية.

دلت التحريات أن الجثة للمجني عليه "رمضان. م" عاطل، وأن وراء ارتكاب الواقعة "م. م" عاطل، وسبب الجريمة خلافات مالية بينهما.

وعن تفاصيل الجريمة، قال المتهم إنه استدرج ضحيته إلى شاطئ النيل وهدده ببندقية خرطوش ثم قيد يديه بشال، وعقب ذلك أطلق عليه عيارًا ناريًا أودى بحياته.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم المتهم بقتل شخص آخر وتخلصه من الجثة في نهر النيل بقرية كفر قنديل بأطفيح.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليها "محمود. م" سبق اتهامه بـ8 قضايا - لم يتم العثور على جثته - وأن المتهم قتله بذات البندقية وسرق هاتفه ثم رمى جثته في نهر النيل.

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زميليه عمدًا.