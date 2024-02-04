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إجراءات بسيطة لنقل ملكية السيارة إلكترونيا .. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور، مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.

   

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

 

-تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

 -تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

 -تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

 -تقديم مستند شهادة المخالفات.

 -تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

  

ثانيا الإجراءات:

 

 -فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

 -فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

 -فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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