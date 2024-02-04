شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات بسيطة لنقل ملكية السيارة إلكترونيا .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
-تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
-تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
-تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
-تقديم مستند شهادة المخالفات.
-تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
ثانيا الإجراءات:
-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
-فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
-فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.
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