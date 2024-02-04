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"غالية" تطلب خلع زوجها: "عايشة في زنزانة.. بيخوفني بالكلاب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "غالية. م"، 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها: "مربي كلاب كتير فى البيت ولما بنتخانق بيخوفني بيهم.. عايشة في زنزانة".

قالت الزوجة في دعواها رقم 2497 لسنة 2022: "تزوجت من (ن. م)، 41 سنة، بعد ترشيحه من والدي، وجدته يكبرني بالسن، لكنه ميسور مادياً، تظاهر بالحب والحنية، وافقت وتم الاتفاق على الزفاف خلال شهر فقط".

أضافت: "تظاهر بالحب في الأسبوع الأول من الزواج، وبعدها ظهر الوجه الآخر له، يريدني خادمة بالمنزل وعندما أرفض له طلب يضربني ويهددني بالكلاب التي يقوم بتربيتها بمنزل الزوجية".

تابعت "غالية": "وجدت نفسي أتعرض للضرب يومياً وعندما أحاول الهروب من المنزل يقوم بترك الكلاب التي تجعلني في شدة خوفي، وجدت نفسي أسيرة بمنزل مظلم ومحيط بالكلاب".

أكملت: "طلبت النجدة على الهاتف وتم تحرير محضر وخروجي من المنزل، وبعد رفضه الطلاق لجأت لمحكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع لا تزال منظورة حتى الآن".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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