شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2025/2024.

1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة .

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الاقل .

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية ( تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى .

8. أن يجتاز الإختبار وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان.

9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات المطلوبة

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي .

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيها (ستة وعشرون جنيها فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الأتية :-

( البنك الاهلي المصري - بنك مصر بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم

والإدارة رقم 9/450/0781200 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية،بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.