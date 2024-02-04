إصابة شاب بحالة اختناق إثر حريق شقتين بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب بحالة اختناق نتيجة حريق اندلع داخل شقتين سكنيتين بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع عبده منصور.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق بالطابقين الرابع والخامس بعقار مكون من ٨ أدوار مما أسفر عن إصابة أحمد عمر ٢٥ سنة بحالة اختناق وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.