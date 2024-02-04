جريمتان وجثة واحدة.. "تركي" قتل صديقيه بالرصاص في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مسجل خطر ذاع صيته في أعمال الإجرام، لم يترك عملا مشبوهًا إلا وطرق بابه حتى أضحى من عتاد الإجرام صاحب سجل جنائي يضم 5 قضايا وانتهى به المطاف سجينًا خلف القضبان بتهمة قتل صديقيه بنفس الطريقة.

مطلع الأسبوع الماضي، تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية بدائرة المركز.

المعاينة الأولية بينت مقتل شاب ثلاثيني نتيجة تعذيب لاسيما آثار عنف بالوجه وتكبيل يديه بالحبال فضلا عن طريقة التخلص من الجثمان.

فريق بحث شكله العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب يعكف على فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية الضحية وفحص علاقاته وآخر مشاهدة له وصولا للجاني.

التحريات التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن خلافا ماليا على تجارة المخدرات بين المجني عليه "رمضان" والمتهم شهرته "تركي" دفع الأخير لإطلاق النار عليه من بندقية وكبله بشال وألقى جثته بمكان العثور عليها.

استجواب المتهم كشف عن جريمة أخرى ارتكبها قبل أسبوعين بذات الطريقة، استدرج مسجل خطر يدعى "محمود" 34 سنة، وأطلق عليه النار وتخلص من الجثة بقارب بنهر النيل واستولى على متعلقاته الشخصية.

مدير قطاع الجنوب أخطر قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الضحية الثاني، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.