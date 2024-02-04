شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث أعمال تطهير الترع والمصارف فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة حالة الرى وأعمال تطهيرات الترع والمصارف بزمام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، استعداداً لموسم أقصى الاحتياجات "الصيف".

وتشمل استعدادات وزارة الرى للصيف المرور المستمر على شبكة الرى والصرف، والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة والتطهيرات اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة المنشآت من قناطر حجز والتنسيق مع الزراعة، علاوة على التنسيق مع الجهات المعنية لمنع حدوث أى مخالفات تعوق معدلات سريان المياه إلى الأراضى الزراعية والاحتياجات المائية للأنشطة التنموية الأخرى مع الأخذ فى الاعتبار حجم المنصرف من خلف السد العالى، بالإضافة إلى تخزين المياه فى المناطق القريب من المنشآت الكبرى على طول المجرى وصرفها وفقاً لخطة توزيع المياه.

ويتم تنظيم عمل النوبتجيات للإدارات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات، والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة.