شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: يجب الحرص على تعزيز المناعة بالحصول على اللقاحات والأمصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب الحرص على تعزيز المناعة بالحصول على اللقاحات والأمصال، مؤكدة أن اللقاحات هى الوسيلة المثلى للحماية من الأمراض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا يقلل نسبة الإصابة بالعدوى، وهو متوفر في فروع المصل واللقاح وفي العديد من الصيدليات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الأنفلوانزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة وأعراضهما متشابهة ويصعب على الشخص العادى التفريق بينهما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل اللجوء للطبيب عند وجود أعراض مؤكدة، فإنه لا يجب اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

وأضافت نزلة البرد هى فيروس للجهاز التنفسى العلوى وأعراضه تكون بسيطة بينما الأنفلونزا هى فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير فى الجسم ورشح شديد والتهاب فى الحلق.