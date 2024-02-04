شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني، جملة وتفصيلا صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين.

وأكد المصدر الأمني، أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من ادعاءات لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

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