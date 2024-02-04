لم تلتزم بقرار الغلق.. الداخلية تحرر 186 مخالفة للمحلات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 186 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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