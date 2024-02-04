لإخفاء الواقعة.. سقوط المتهمين بإضرام النيران بفيلا وسرقة 850 جرام ذهب بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بإضرام النيران بفيلا وسرقة بعض محتوياتها.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوجود حريق داخل فيلا أحد الأشخاص بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الفيلا ووجود حريق داخل إحدى غرف النوم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بسفر مالك الفيلا اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وقاموا بإضرام النيران بها لإخفاء آثار الواقعة ولاذوا بالفرار.

وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي - مشغولات ذهبية وزنت 850 جراما من متحصلات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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