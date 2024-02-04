الساعة بـ1000 جنيه.. حبس فتاة روجت للدعارة عبر فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت المحكمة الاقتصادية فتاة بالحبس سنة بتهمة نشر صور مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإعلان عن الدعارة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة عرضت لنفسها صورًا خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض الإعلان عن الدعارة مقابل 1000 جنيه في الساعة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة وبحوزتها الهواتف المحمولة المستخدمة في الواقعة، وأحالتها للنيابة التي اتخذت قرارها المتقدم.

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