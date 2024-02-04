تسرب غاز في إمبابة.. والشرطة تتحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهدت منطقة إمبابة حادث تسرب غاز اليوم الأحد.
مأمور قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بشارع البوهي.
اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري وسيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الشمال.
مسؤولو الحي أخطروا غرفة عمليات شركة الغاز التي دفعت بمندوبي الطوارئ لغلق المحبس الرئيسي وسط انتشار رجال الشرطة.
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