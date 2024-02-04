شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأحد فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضروات اليوم الأحد 4 فبراير فى أسواق الجملة والتى تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل إليها.
وكانت الأسعار كالتالي:
طماطم 5 – 6 جنيهات
بطاطس 7– 12.5 جنيه
بصل 7 – 21 جنيها
كوسة 10 – 14 جنيها
جزر 3 – 4.5 جنيه
فاصوليا 13 – 17 جنيها
الباذنجان البلدي 7 – 9.5 جنيه
باذنجان رومي 3– 7 جنيهات
باذنجان أبيض 10 – 12 جنيها
الفلفل بأنواعه 5.5 – 23 جنيها
فلفل ألوان 20- 30 جنيها
ملوخية 13 – 15 جنيها
خيار صوب 12 – 15 جنيها
خيار بلدي 12 – 15 جنيها
بسلة 17 – 25 جنيها
سبانخ 6 – 9 جنيهات
قلقاس 12 – 15 جنيهل
بطاطا 4– 8 جنيهات
ثوم 10 – 65 جنيها
لفت 1.5 – 2.5 جنيه
بنجر 2 – 4 جنيهات
فول أخضر 8 – 12 جنيها
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