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تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأحد فى أسواق الجملة

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القاهرة - سامية سيد - ‎‫ننشر أسعار الخضروات اليوم الأحد 4 فبراير فى أسواق الجملة والتى تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل إليها.

 

‎وكانت الأسعار كالتالي:

 

‎ ‎طماطم 5  – 6 جنيهات 

‎بطاطس 7– 12.5 جنيه

‎بصل 7 – 21 جنيها

‎ كوسة 10 – 14 جنيها 

‎جزر 3 – 4.5 جنيه 

‎فاصوليا 13 – 17 جنيها 

‎الباذنجان البلدي  7 – 9.5 جنيه 

‎باذنجان رومي 3– 7 جنيهات 

‎باذنجان أبيض 10 – 12 جنيها 

‎الفلفل بأنواعه 5.5 – 23 جنيها 

‎فلفل ألوان 20- 30 جنيها 

‎ملوخية 13 – 15 جنيها

‎خيار صوب 12 – 15 جنيها 

‎خيار بلدي 12 – 15 جنيها 

‎بسلة 17 – 25 جنيها 

‎سبانخ 6 – 9 جنيهات 

‎قلقاس 12 – 15 جنيهل 

‎بطاطا 4– 8 جنيهات 

‎ثوم 10 – 65 جنيها

لفت 1.5 – 2.5 جنيه

بنجر 2 – 4 جنيهات

فول أخضر 8 – 12 جنيها

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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