شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأحد فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎‫ننشر أسعار الخضروات اليوم الأحد 4 فبراير فى أسواق الجملة والتى تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل إليها. ‎وكانت الأسعار كالتالي: ‎ ‎طماطم 5 – 6 جنيهات ‎بطاطس 7– 12.5 جنيه ‎بصل 7 – 21 جنيها ‎ كوسة 10 – 14 جنيها ‎جزر 3 – 4.5 جنيه ‎فاصوليا 13 – 17 جنيها ‎الباذنجان البلدي 7 – 9.5 جنيه ‎باذنجان رومي 3– 7 جنيهات ‎باذنجان أبيض 10 – 12 جنيها ‎الفلفل بأنواعه 5.5 – 23 جنيها ‎فلفل ألوان 20- 30 جنيها ‎ملوخية 13 – 15 جنيها ‎خيار صوب 12 – 15 جنيها ‎خيار بلدي 12 – 15 جنيها ‎بسلة 17 – 25 جنيها ‎سبانخ 6 – 9 جنيهات ‎قلقاس 12 – 15 جنيهل ‎بطاطا 4– 8 جنيهات ‎ثوم 10 – 65 جنيها لفت 1.5 – 2.5 جنيه بنجر 2 – 4 جنيهات فول أخضر 8 – 12 جنيها

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