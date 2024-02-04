شكرا لقرائتكم خبر عن رابط إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوى الترم الأول 2024 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوية بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 وكيفية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا، وذلك مع قرب عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وفتح باب التظلم على النتائج لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وتبدأ مدارس المحافظة خلال الأسبوع الجاري وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام 2024، لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح للامتحان الإلكترونى والورقى ومراجعتها ورصد وتجميع الدرجات، واعتمادها من مديرى الإدارات.

ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال الأسبوع الجاري نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب

الصفين الأول والثانى الثانوى، إلكترونيًا بموقعها الرسمي على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/،

للاستعلام عنها بالرقم القومي أو رقم الجلوس، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة.

- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.