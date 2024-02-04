شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: صقيع على مزروعات وسط سيناء والصغرى بالمدن الجديدة 6 درجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، لافتة إلى أن درجة الحرارة الصغرى بالمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من بين 6 و 7 درجة مئوية.
متوقع اليوم أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساءً بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.
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