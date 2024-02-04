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"رياضة النواب": شركة المدن تواجه اتهامات بالفساد.. وأشرف صبحي: النائب دائمًا على حق -تفاصيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعًا لأعضائها، اليوم الأحد، في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي؛ حيث ترأس الاجتماع النائب محمود حسين، وسط حضور عدد كبير من أعضاء اللجنة.

واستهل حسين حديثه قائلًا: نجتمع اليوم لمناقشة صيانة المنشآت والشبابية، من واقع دور رقابي مكفول للنواب، وأيضًا من اهتمام اللجنة بالطفرة الإنشائية غير المسبوقة في القطاعَين الشبابي والرياضي، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي.

وتابع حسين: رصدنا تهالك المنشآت التي قامت بها شركة المدن، وباتت تلك الشركة تسبب إعاقة للعمل والتطور في الشباب والرياضة، وهناك شبهات فساد ببعض الملاعب بالقليوبية التي تهالكت تمامًا وساءت حالتها في غضون شهور قليلة.

وتحدث وزير الشباب أشرف صبحي، قائلًا: إن النائب دائمًا على حق، وأي طلب للإحاطة نمنحه الأولوية القصوى، فالنائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة، ولو كان هناك بعض الإخفاقات، فلِمَ لا وسط كم مهول من الأعمال والمهام التي ننجح فيها بالمقابل؟ وأي صناعة تتأثر بالظروف الاقتصادية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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