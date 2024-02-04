ضبط شخص في الإسماعيلية بحوزته 25 كجم هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسماعيلية من استهداف وضبط مالك مكتب مقاولات وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 500 جرام لمخدر الحشيش - معدات التصنيع.

بمواجهة المتهم اعترف بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعي ومتجري المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع في براثن الإدمان.

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