ضبط شخص بالمنيا حجب 546 طن أعلاف عن الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا من ضبط المسئول عن مخزنين غير مرخصَين بدائرة مركز شرطة ملوي؛ لتجميعه حوالى 546.500 طن أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية، بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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