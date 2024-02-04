"النار كلت الشقة".. النيابة تطلب التحريات في مصرع سيدة وطفليها بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

طالبت نيابة حلوان، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة مصرع سيدة وطفلين في حريق شقتهم؛ لبيان سبب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي؛ للوقوف على أسباب الحريق.

ولقيت ربة منزل وطفلاها مصرعهم في حريق شب بشقة سكنية بمنطقة حلوان، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة وتمت السيطرة على الحريق بالكامل وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفور تلقي بلاغ بحدوث حريق داخل شقة سكنية في منطقة حلوان، انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتبين وفاة سيدة وطفلين، إثر حدوث اختناق داخل شقتهم وتمت السيطرة على الحريق.

أشارت المعاينة والتحريات الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا في أحد الأجهزة الكهربائية، تسبب في اندلاع النيران، وأن النيران حاصرت المقيمين بالشقة، حتى وصل رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى المستشفى.

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