شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف الكنيسة الروسية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الأسقف كونستانتين أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المسؤول عن خدمة الكنيسة الروسية في مصر وإفريقيا.

وقدم تحيات البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر روسيا للكنيسة الأرثوذكسية، معربًا عن محبته لقداسة البابا تواضروس وشكره لدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر.

ومن جانبه أكد قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بتبادل الزيارات الكنسية والعلاقة الطيبة التي تربط بين الكنيستين القبطية والروسية، مؤكدًا على ترحيبه بدعم خدمة الكنيسة الروسية في مصر، وعبر قداسته عن محبته لغبطة البطريرك كيرل وطلب نقل تهنئته لغبطته بمناسبة العيد الـ ١٥ لجلوسه، معربًا عن استمراره في الصلاة من أجل سلام العالم وتوقف الحروب المنتشرة فيه حاليًّا.