متشتروش دلوقتي.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة بشأن أسعار الفراخ والبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الزيادة التي لحقت بأسعار الدواجن كانت متوقعة منذ 20 يومًا، تزامنًا مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والذرة والصويا.

وأضاف محمد صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مجلس الوزراء؛ وافق على مقترح خاص بشأن تحديد تكلفة سعر كيلو اللحمة من الدواجن أسبوعيا، بناءا على أسعار المدخلات المشاركة في الصناعة.

وأردف عضو اتحاد منتجي الدواجن: احنا مبنسعرش، والتجار هم من يقومون بالتسعير، والتجار اللي بيرفعوا الأسعار بشكل كبير معروفين في السوق، ولكن جهاز حماية المستهلك بياخد اللي يقدر عليه، وفيه ناس كتير مش معروفين.

وتوقع الدكتور محمد صالح، أن تتراجع أسعار الداوجن والبيض في الفترة المقبلة نتيجة الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء، وأناشد المواطنين بالحد من شراءالفراخ واللحوم خلال الأسبوع الجاري حتى يتم تخفيض الأسعار عند التجار.