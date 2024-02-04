"خرطوش وسلاح ناري".. تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بسبب توك توك في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بسب "توك توك"، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة وبحوزة أحدهم سلاح ناري، حيث ورد لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود مشاجرة بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش" ، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش و عدد من الطلقات من ذات العيار)، على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته أمام مسكن الطرف الثاني، فقام خلالها الطرف الثاني بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التي كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات المُشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

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