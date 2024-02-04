على طريقة فيلم "الجزيرة 3".. ضبط بؤرة إجرامية لزراعة البانجو بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ، ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط لزراعة مخدر البانجو بقيمة مضبوطات 36.5 مليون جنيه .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية تضم عدد 16 عنصر إجرامى شديدى الخطورة بممارسة نشاط إجرامى فى زراعة المواد المخدرة والإتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

و بإستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين.. كما تم ضبط 6,5 طن لمخدر بانجو، وكذا، 10 أفدنة منزرعة بنباتى الأفيون والبانجو المخدرين 16 بندقية آلية - 51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 36,5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمتجرى المواد المخدرة، وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.