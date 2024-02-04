إصابة سيدة ورجلين في انقلاب سيارة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب رجلان وسيدة في حادث مروري بإمبابة مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

الحادث أسفر عن إصابة "كريمة.د." 38 سنة ومحمد ضبش 46 سنة وعبد الودود سالم، ونقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.

إدارة المرور جنبت آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة.