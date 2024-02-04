كل اللي غلط هيتحاسب.. أول رد رسمي من مرتضى منصور بعد تصالحه مع موظفة "المركزي للمحاسبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن إتمام التصالح بينه وبين لمياء خيري موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أنه تم إنهاء كافة الخلافات بينه وبينها.

وقال مرتضى منصور في منشور صلح نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد تم إنهاء كافة الخلافات بيني وبين السيدة لمياء خيري، وسيتم محاسبة كل من نقل أي معلومة مغلوطة والتي تسببت في بداية النزاع بيننا.

تابع منصور: كانت هذه السيدة قبل نشوب الخلافات بيننا كمراقبة على أعمال نادي الزمالك المالية والإدارية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وطوال 4 سنوات تقريبا علاقتنا طيبة ومحترمة، وأدت مأموريتها طوال هذه السنوات على أكمل وجه، وكشفت عديدا من الخلل في الإدارة المالية وغيرها، وأبلغت عنها جهات التحقيق بنفسها بعد أن أعدت عددا كبيرا من التقارير بنزاهة.

وأشار إلى أنها أكدت بهذا التصرف شجاعتها وحسها الوطني وتقديرها أن بلادنا في غنى عن أي خلافات أو نزاعات، لافتًا إلى أنه كان من الواجب عليه أن يشكرها بعد التصالح وليس قبله تقديرًا لموقفها، مختتما: وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لوطننا الغالي مصر، وأشكر الله سبحانه وتعالى على كل المحن قبل النعم.

وفي أغسطس 2023 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية؛ لإدانته بتهمة سب وقذف لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا والتي تم تجميده بسببها.

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لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟

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