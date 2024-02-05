شكرا لقرائتكم خبر عن موعد التظلمات على نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2024 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة باتت تفصلنا عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث بدأت إجازة نصف العام لطلاب المدارس رسميًا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 9 فبراير الجاري، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.

أدى طلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من الثلاثاء 9 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير، فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في الفترة من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

وبعد مرور حوالي 5 أيام من انتهاء الامتحانات أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية إلكترونيًا للاستعلام عنها بالرقم القومي ورقم الجلوس، وأتاحت النتائج للطلاب في كشوف واضحة داخل المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة.

تستهدف نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل إلى معرفة مستويات الطلاب والتحصيل الدراسي خلال الفصل الدراسي الأول، حيث أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب مكملة لدرجات الترم الثاني ونهاية العام ومن ثم تحدد حالات الطالب ناجح أم راسب بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وتعد الشهادة الإعدادية السنة الوحيدة التي يعتبر نتائج الطلاب فيها مهمة، حيث أن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول وهو 140 درجة مكمل لدرجاته في الترم الثانى ومن ثم يحدد مصير الطالب في تنسيق الثانوى العام، بعد نهاية العام الدراسى، إما أن يلتحق بالثانوى العام أو الفني أو مدارس المتفوقين أو التكنولوجيا التطبيقية.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%، حيث تقدم للامتحانات 189 ألف و 766 طالب بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بدء تلقي الإدارات التعليمية طلبات التظلم على نتائج الامتحانات، اعتبارًا من 4 فبراير الجارى ولمدة 15 يومًا، وذلك بالنسبة لطلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادى، المتضررين من نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة إمكانية التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا، من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net ، وذلك لمدة 15 يومًا.