شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامي ينشد في مولد السيدة زينب بعد غياب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء ، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضي الله عنها، بمركز شباب السيدة زينب.

يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٦ /٢ /٢٠٢٤م ، برعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ عموم مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب.

بعد غياب طال لأكثر من 5 سنوات ومنع إقامة الموالد بمحافظة القاهرة من بداية تداعيات كورونا يعود الشيخ محمود التهامي بالإنشاد في المولد السيدة زينب بعد الحصول على الموافقات الأمنية والمصنفات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة، وستقوم مؤسسة بيت الإنشاد بالتجهيزات الفنية واللوجستية والتعامل و التنظيم والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة ومع الجهات المختصة علي أعلي مستوي ورؤية جديدة لإحياء الموالد والمناسبات الدينية في الإحتفالات بموالد آل البيت للترويج للثقافة المصرية الأصيلة والسياحة الدينية بمصر والتعاون بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية.