معجزة راسخة في وجدان الأمة.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى معجزة الإسراء والمعراج.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، الاثنين، أن رحلة الإسراء والمعراج معجزة ثابتة وراسخة في وجدان الأمة، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تقيم احتفالها بذكرى الإسراء والمعراج بعد غدٍ الأربعاء 7 فبراير 2024م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، عقب صلاة العشاء