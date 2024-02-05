تخفيضات تصل إلى 50%.. بدء العمل بالأوكازيون الشتوي -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة شهر؛ على أن يكون لكل محل أسبوعان، وعلى الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقًا على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية؛ شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باتخاذ كل الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوي 2024، في إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة والعمل على تنشيط حركة المبيعات، وسيتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن مَن يثبت تلاعبه في العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي 2024، ومن المقرر أن تصل نسبة التخفيضات إلى 50% لبعض المنتجات، وسيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وأخرى بمديريات التموين لمتابعة عمل الأوكازيون.