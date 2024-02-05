وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان توطين صناعة الأتوبيسات في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك في توطين صناعة الأتوبيسات في مصر.

حضر اللقاء رؤساء الشركة القابضة للنقل البري والبحري والسوبر جيت و"أكتا" والقابضة المعدنية والنصر للسيارات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل ومنها توطين صناعة الأتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب، مشيرًا إلى أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات (كهرباء - غاز - ديزل)، مثل شركة النصر يعد هدفًا أساسيًا تسعى كلا الوزارتين لتحقيقه تعظيمًا لتلك الصناعة في مصر وتوفيرًا للعملة الصعبة بالإضافة إلى المساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل وتلبية لاحتياجات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير للخارج لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال.

ولفت إلى أن الوزارة بها شركات متميزة تعمل في مجال نقل الركاب مثل شركات "شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط" التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل (السوبرجيت) و(أكتا) وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث أسطولها عن طريق الاستفادة من خطة التصنيع المحلي لشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة فى جميع الشركات التابعة الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة واستثمار رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في إبرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع صديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق أحدث المعايير العالمية تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل، مؤكدًا أن هناك خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل شركة النصر لصناعة السيارات تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات بمختلف أحجامها علما بأن الشركة تنتج حاليًا الميني باص ولديها عقود لتوريده لصالح عدد من الجهات والشركات، وأن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة في المفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات التصنيعية الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشامل لها ومنتجات الشركة من الأتوبيسات والميني باصات الصديقة للبيئة، وتم تأكيد الدعم الكامل لهذا التعاون الذي ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة في مجال توطين صناعة الأتوبيسات في مصر وفقًا لأحدث المواصفات العالمية وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب كما تم تأكيد أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الأتوبيسات لتكون صناعة متكاملة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من استراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقًا لما تم إقراره في اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات لتضمين مصنعي الحافلات والصناعات المغذية لها وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة في مصر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لتفعيل هذا التعاون والتنسيق لجولة ميدانية لوزيري النقل وقطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات لتفقد خطوط الإنتاج وإمكانيات الشركة بما يساهم في دعم توطين هذه الصناعة.