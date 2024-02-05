التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت 2111 شكوى خلال يناير 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يناير 2024، لتلبية شكاوى المواطنين، والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء هشام آمنة، اهتمام الوزارة بدعم مبادرة "صوتك مسموع" تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة أن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقي الشكاوى والمطالب والعمل على سرعة حلها، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة "صوتك مسموع" في أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس الوزراء، كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، لتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن تقرير متابعة "صوتك مسموع" خلال شهر يناير 2024، أكد تلقي المبادرة منذ انطلاقها في 2018 وحتى الآن 781 ألفًا و842 رسالة، منها 126 ألفًا و674 شكوى، حيث تم حل حوالي 123 ألفًا و821 شكوى بنسبة 97,7%، وجار العمل على حل 2853 شكوى، لافتًا إلى أهمية تكاتف جهود أجهزة ومؤسسات الدولة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين، وتيسير سبل الحصول على مختلف الخدمات اللازمة لهم، وبما يسهم في رفع كفاءتها في جميع المحافظات.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر يناير الماضي حوالي 17 ألفًا و328 رسالة، منها 2111 شكوى تم حل 1711 منها بنسبة 80%، وجار حل 400 شكوى، مشيرًا إلى أن شكاوى الإشغالات تصدرت الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يناير الماضي بإجمالي 857 شكوى، يليها شكاوى القمامة 684 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد 275 شكوى ومخالفات البناء 268 شكوى، فضلًا عن شكاوى الفساد 11 شكوى، و16 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن تقرير "صوتك مسموع" لشهر يناير 2024، يشير إلى تلقي خدمة الواتس آب 13 ألفًا و550 رسالة، تضمنت 1740 شكوى تم حل 1375 شكوى منها بنسبة 79%، وجار حل 365 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 3680 رسالة منها 350 شكوى، تم حل 320 شكوى منها بنسبة 90,1%، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 88 ألفًا و936 متابعًا، بينما تلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 98 رسالة منها 16 شكوى، تم حلها بنسبة 100%، فيما تلقى الخط الساخن 441 اتصالًا تليفونيًا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدٍ على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المبادرة نالت اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذي انعكس سريعًا على تحسن مستويات استجابة المحافظات كمًا ونوعًا، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزًا ملحوظًا في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

ولفت إلى أهمية تعدد وتنوع قنوات التواصل بالمبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بما يلبي فرص الاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات، حيث تعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي البناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة إلى الشكاوى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وطالب اللواء هشام آمنة، المواطنين بتقديم شكاواهم ومقترحاتهم إلى المبادرة عبر كافة قنوات التواصل للتخفيف عن كاهلهم والاستجابة إلى شكواهم، وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة "صوتك مسموع"، موضحًا أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) (هنا) والبريد الإلكتروني [email protected] .