شيرين تطلب خلع زوجها: "بيحب واحدة غيري وبيغنلها في الحمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

قامت "شيرين.ح"، 32 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: " بيغني في الحمام وصوته عالي بيفرج الجيران علينا".

تروي الزوجة تفاصيل دعواها التي حملت رقم 2751 لسنة 2022، قائلة: " تعرفت على" محمود. ح"، 36 سنة، سائق، خلال تواجده بمحل عمله المجاور لمسكن شقيقي الأكبر، وبعدها تولدت بيننا مشاعر جعلتني أوافق على الزواج بعد مرور سنتين، زواج دام سنة كاملة بدون أطفال".

تضيف الزوجة: وجدت الحنية والطيبة بعد الزواج، وخلال البدايات تظاهر بكل الصفات الحسنة والتي تجعل الجميع يحسدنا على الحب والزواج، حتى وصل الأمر بنا إلى جلب شيخ لمنزل الزوجية، لقراء القران بالمنزل وتحصينه من العين.

تشكو الزوجة: بعد مرور 8 أشهر على الزواج وجدته يقوم بخيانته مع فتاة على الهاتف المحمول خلال "شات واتساب"، تركته يفعل ما يريد حتى يعود لرشده" مش هخرب بيتي"، لكنه "غنلها في الحمام وبصوت عالي قالها بحبك".

تختتم الزوجة: واجهته بما وجدته بهاتفه لكنه نكر وتوعد بعد مشادة كلامية بعدم تكرار فعلته، لكنه عاد يفعل ما يؤكد وجوده مع تلك الفتاة، لم أريد معرفتها وترك المنزل يفعل ما يريد، وطلبت الطلاق لكنه رفض".

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وقدمت دعوى خلع ضده، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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