على غرار حادث عرابي.. تريلا تصطدم بكوبري مشاة بميدان لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اصطدمت سيارة نقل ثقيل "تريلا" بأحد الكباري بميدان لبنان، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود كثافات مرورية بدائرة القسم.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام تريلا بكوبري مشاة دون خسائر في الأرواح.

الشرطة تحفظت على السائق، وانتدبت المحافظة لجنة هندسية للمعاينة.

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