شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى الجديد والمطور للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم 10 فبراير الجاري.

من فبراير إلى الأسبوع الثانى من مارس 2024

المحو الثالث مجتمعى

- الموضوع الأول «تراث وثقافة»، يتضمن نص الاستماع رحلة نم النيل إلى طوكيو، وقصة قوس قزح، ونص معلوماتي: الثقافة والتنوع ثروة تجمعنا وتثرى حياتنا، وبالنسبة للقواعد اللغوية: مراجعة عامة على علامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بأنواعه ومراجعة عامة «أنواع الضمائر وعلامة أعراب الأسماء الخمسة والأفعال الناسخة وعملها والحروف الناخة وعملها»، والأملاء مراجعة على الألف اللينة، والخط : كتابة جمل الخط الواردة فى المحور الثالث من الكتاب، والتعبير الكتابي: نموذج كتابة وصف مشهد.

- الموضوع الثانى «علم وحضارة» :- يتضمن النصوص: شعر "عليك بالعلم البازجي" ونص معلوماتى مصر وإرث العلم، وتشمل القواعد اللغوية: النكرة والمعرفة وأنواع المعارف وأنوع خبر كان وأخواتها وأنواع خبر أن وأخواتها، والتعبير الكتابى نموذج كتابة رسالة اجتماعية.

- الموضوع الثالث "صحة ورياضة" :- يتضمن نص استماع : نص استماع نجوم الرياضة ونص معلوماتى الرياضة والتاريخ، ويتضمن القواعد اللغوية رفع الفعل المضارع، والأملاء همزة القطع، والتعبير الكتابى نموذج كتابة خبر فى جريدة.

من الأسبوع الثالث من مارس إلى نهاية إبريل

المحور الرابع «مسئولياتى تجاه نفسى وعالمي»

- الموضوع الأول «نحو المستقبل» ويتضمن نص استماع عن الهوية الرقمية وقصة الروبوتات ونص معلوماتى عن تاريخ الروبوتات، والقواعد اللغوية نصب الفعل المضارع وحروف العلة والمضارع الصحيح الأخر والمعتل الأخر، والأملاء عن الهمزة المتوسطة، والخط كتابة جمل الخط الواردة فى المحو الرابع من الكتاب، والتعبير كتابة قصة خيالية.

- الموضوع الثانى «التطور التكنولوجى فى العلوم» تتضمن النصوص : شعر قوة العلم محمود سامى البارودى ونص معلوماتى العلوم والتكنولوجيا، القواعد اللغوية جزم الفعل المضارع والأفعال الخمسة، والتعبير كتابة مقال لاقتراح حل لمشكلة.

- الموضوع الثالث الألعاب الإلكترونية: يتضمن نص استماع عدت من جديد ونص معلوماتى الصحة البدنية والعقلية فى الألعاب الإلكترونية، والقواعد اللغوية مراجعة عامة، والتعبير الكتابى كتابة نص لمناقشة المزايا والعيوب.