شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مقرر الفصل الدراسى الثانى لمنهج رياضيات المرحلة الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الإدارة العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الابتدائية لجميع الصفوف للفصل الدراسي الثاني ، المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل كالتالى:

- الصف الأول الابتدائي

- باقي فبراير 2024: من الدرس 62 إلي الدرس 77 .

- شهر مارس 2024: من الدرس 78 إلي الدرس 99.

- شهر إبريل 2024: من الدرس 100 إلي الدرس 116.

- شهر مايو 2024: من الدرس 117 إلي الدرس 118.

- الالتزام بما جاء بدليل معلم الرياضيات أثناء الشرح والتحضير.

الصف الثاني الابتدائي

- باقي شهر فبراير2024 : الفصل السابع من الدرس 1 إلي الدرس 10 والفصل الثامن من الدرس1 إلي الدرس 7.

- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 8 إلي 10، والفصل التاسع من الدرس 1إلي الدرس 10، والفصل العاشر من الدرس 1 إلي الدرس 10.

- شهر أبريل 2024: الفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلي الدرس 10، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلي الدرس8.

- شهر مايو 2024:- الفصل تابع الثاني عشر: من الدرس 9 إلي الدرس 10 ومراجعة عامة علي المنهج.

- الصف الثالث الابتدائى

- باقي شهر فبراير2024 : الفصل السابع من الدرس 1 إلي الدرس9 والفصل الثامن من الدرس1 إلي الدرس 3.

- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 4 إلي 9، والفصل التاسع من الدرس 1إلي الدرس8، والفصل العاشر من الدرس 1 إلي الدرس 4.

- شهر إبريل 2024: تابع الفصل العاشر من الدرس 5 غلي 8، والفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلي الدرس 7، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلي الدرس3.

- شهر مايو 2024:- تابع الفصل الثاني عشر: من الدرس 4 إلي الدرس 5 ومراجعة عامة علي المنهج.

- الصف الرابع الابتدائى:

- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 1 إلي الدرس 13.

- شهر مارس 2024: باقي الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 14 إلي الدرس 15، والوحدة العاشرة الكسور العشرية من الدرس 1 إلي الدرس 11 والوحدة الحادية عشر بيانات تحتوي علي كسور من الدرس 1 إلي الدرس 3.

- شهر أبريل 2024: الوحدة الثانية عشرة الهندسة من الدرس 1 إلي الدرس 9، والوحدة الثالثة عشرة زوايا الدائرة من الدرس 1 إلي الدرس 4.

- شهر مايو 2024:- تابع الفصل الثالث عشر زوايا الدائرة: من الدرس 5 إلي الدرس 7 ومراجعة عامة علي المنهج.





- الصف الخامس الابتدائى:

- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة السابعة جمع وطرح الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام من 1 إلى الدرس 4 الوحدة الثامنة جمع الأعداد الكسرية وطرحها من الدرس 1 إلي 6.

- شهر مارس 2024: الوحدة التاسعة ضرب الكسور الاعتيادية وقسمتها من الدرس 1 إلي الدرس 10، والوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الاحداثي من الدرس 1 إلي 4.

- شهر أبريل 2024: تابع الوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الاحداثي من الدرس 5 إلي الدرس 9، والوحدة الحادية عشر الحج من الدرس 1 إلي 7.

- شهر مايو 2024:- الوحدة الثانية عشر القطاعات الدائرية من الدرس إلي 3 ومراجعة عامة علي المنهج.

الصف السادس الابتدائي

- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة الثامنة عمليات علي الكسور من الدرس 1 إلي 4، والوحدة التاسعة النسبة وتطبيقتها من الدرس 1 إلي الدرس 6.

- شهر مارس 2024: الوحدة العاشرة معدل الوحدة والنسبة المئوية من الدرس 1 إلي الدرس 11، والوحدة الحادية عشرة المستور الإحداثي من الدرس1 إلي الدرس 2 .

- شهر أبريل 2024: الوحدة الحادية عشرة المستور الإحداثي من الدرس 3 إلي 6، والوحدة الثانية عشرة مساحة بعض المضلعات من الدرس 1 إلي الدرس 4.، والوحدة الثامنة عشرة مساحة السطح والحجم من الدرس 1 إلي الدرس 2.

- شهر مايو 2024:- الوحدة الثالثة عشرة مساحة السطح والحجم من الدرس 3 إلي الدرس 4.