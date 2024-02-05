شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مقرر الفصل الدراسى الثانى لمنهج رياضيات المرحلة الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر
- الصف الأول الابتدائي
- باقي فبراير 2024: من الدرس 62 إلي الدرس 77 .
- شهر مارس 2024: من الدرس 78 إلي الدرس 99.
- شهر إبريل 2024: من الدرس 100 إلي الدرس 116.
- شهر مايو 2024: من الدرس 117 إلي الدرس 118.
- الالتزام بما جاء بدليل معلم الرياضيات أثناء الشرح والتحضير.
الصف الثاني الابتدائي
- باقي شهر فبراير2024 : الفصل السابع من الدرس 1 إلي الدرس 10 والفصل الثامن من الدرس1 إلي الدرس 7.
- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 8 إلي 10، والفصل التاسع من الدرس 1إلي الدرس 10، والفصل العاشر من الدرس 1 إلي الدرس 10.
- شهر أبريل 2024: الفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلي الدرس 10، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلي الدرس8.
- شهر مايو 2024:- الفصل تابع الثاني عشر: من الدرس 9 إلي الدرس 10 ومراجعة عامة علي المنهج.
- الصف الثالث الابتدائى
- باقي شهر فبراير2024 : الفصل السابع من الدرس 1 إلي الدرس9 والفصل الثامن من الدرس1 إلي الدرس 3.
- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 4 إلي 9، والفصل التاسع من الدرس 1إلي الدرس8، والفصل العاشر من الدرس 1 إلي الدرس 4.
- شهر إبريل 2024: تابع الفصل العاشر من الدرس 5 غلي 8، والفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلي الدرس 7، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلي الدرس3.
- شهر مايو 2024:- تابع الفصل الثاني عشر: من الدرس 4 إلي الدرس 5 ومراجعة عامة علي المنهج.
- الصف الرابع الابتدائى:
- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 1 إلي الدرس 13.
- شهر مارس 2024: باقي الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 14 إلي الدرس 15، والوحدة العاشرة الكسور العشرية من الدرس 1 إلي الدرس 11 والوحدة الحادية عشر بيانات تحتوي علي كسور من الدرس 1 إلي الدرس 3.
- شهر أبريل 2024: الوحدة الثانية عشرة الهندسة من الدرس 1 إلي الدرس 9، والوحدة الثالثة عشرة زوايا الدائرة من الدرس 1 إلي الدرس 4.
- شهر مايو 2024:- تابع الفصل الثالث عشر زوايا الدائرة: من الدرس 5 إلي الدرس 7 ومراجعة عامة علي المنهج.
- الصف الخامس الابتدائى:
- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة السابعة جمع وطرح الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام من 1 إلى الدرس 4 الوحدة الثامنة جمع الأعداد الكسرية وطرحها من الدرس 1 إلي 6.
- شهر مارس 2024: الوحدة التاسعة ضرب الكسور الاعتيادية وقسمتها من الدرس 1 إلي الدرس 10، والوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الاحداثي من الدرس 1 إلي 4.
- شهر أبريل 2024: تابع الوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الاحداثي من الدرس 5 إلي الدرس 9، والوحدة الحادية عشر الحج من الدرس 1 إلي 7.
- شهر مايو 2024:- الوحدة الثانية عشر القطاعات الدائرية من الدرس إلي 3 ومراجعة عامة علي المنهج.
الصف السادس الابتدائي
- باقي شهر فبراير2024 : الوحدة الثامنة عمليات علي الكسور من الدرس 1 إلي 4، والوحدة التاسعة النسبة وتطبيقتها من الدرس 1 إلي الدرس 6.
- شهر مارس 2024: الوحدة العاشرة معدل الوحدة والنسبة المئوية من الدرس 1 إلي الدرس 11، والوحدة الحادية عشرة المستور الإحداثي من الدرس1 إلي الدرس 2 .
- شهر أبريل 2024: الوحدة الحادية عشرة المستور الإحداثي من الدرس 3 إلي 6، والوحدة الثانية عشرة مساحة بعض المضلعات من الدرس 1 إلي الدرس 4.، والوحدة الثامنة عشرة مساحة السطح والحجم من الدرس 1 إلي الدرس 2.
- شهر مايو 2024:- الوحدة الثالثة عشرة مساحة السطح والحجم من الدرس 3 إلي الدرس 4.
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