الداخلية: ضبط 521 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 521 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنباً للمسائلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا:

كل اللي غلط هيتحاسب.. أول رد رسمي من مرتضى منصور بعد تصالحه مع موظفة "المركزي للمحاسبات"

"قطعهم بخنجر".. لماذا تخلص عامل من جاره وزوجته بالدقهلية؟

جريمتان وجثة واحدة.. "تركي" قتل صديقيه بالرصاص في أطفيح

لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟

رسالة أخيرة كتبت نجاة الابنة.. القاتل الصامت أنهى حياة شقيقتين بالسلام

"يا تيجي يا نفضحك".. تفاصيل تهديد فتاة بفيديوهات فاضحة في مصر الجديدة

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تستخرج تصاريح العمل ووثائق السفر للمواطنين بالمجان