بحوزتهم 5.5 كيلو غير مدموغة.. سقوط عصابة الذهب في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (4 أشخاص من بينهم اثنين شركاء في محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر)، بحوزتهم (عدد من السبائك الذهبية والفضية "مختلفة الأحجام" وزنت 5.570 كيلو جرام "غير مدموغين").

وبمواجهتهم اعترفوا باستلامهم المضبوطات من (أحد الأشخاص "بمحافظة الأقصر") لتسليمها لآخر (صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) ، وباستدعاء الأخير قرر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين" الشريك في محلات تجارة الذهب" وقيامه بدفع (8 مليون جنيه) مقابل المضبوطات وأنكر معرفته بمصدرها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تم ضبط (الشخص "مصدر المضبوطات")، وبحوزته مبلغ مالي "من متحصلات بيع المضبوطات" ، وبمواجهته قرر بقيامه بشـراء (السبائك المشار إليها) من (شخصين – مقيمين بمحافظة أسوان) "تم ضبطهما"، وبحوزتهما (مبلغ مالي– عدد من القطع الذهبية) ، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتجميع الذهب والفضة من منقبي الجبال وسبكها بمعرفتهما .. كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.