"خناقة حريمي" تنتهي بجريمة قتل في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى عامل حياة آخر بطعنة نافذة، في الصدر بمنطقة المنيرة الغربية.

مأمور قسم شرطة المنيرة الغربية، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بأوسيم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة إمبابة والمنيرة الغربية بينت حدوث مشاجرة بين الضحية وأخته وعامل وزوجته؛ بسبب خلافات مالية بين السيدتين.

زوج الثانية سدد طعنة نافذة للضحية بمطواة فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا:

كل اللي غلط هيتحاسب.. أول رد رسمي من مرتضى منصور بعد تصالحه مع موظفة "المركزي للمحاسبات"

"قطعهم بخنجر".. لماذا تخلص عامل من جاره وزوجته بالدقهلية؟

جريمتان وجثة واحدة.. "تركي" قتل صديقيه بالرصاص في أطفيح

لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟

رسالة أخيرة كتبت نجاة الابنة.. القاتل الصامت أنهى حياة شقيقتين بالسلام

"يا تيجي يا نفضحك".. تفاصيل تهديد فتاة بفيديوهات فاضحة في مصر الجديدة

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية تستخرج تصاريح العمل ووثائق السفر للمواطنين بالمجان