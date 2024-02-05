شركات ومراكب صيد.. ضبط متهمين حاولا غسل 10 مليون جنيه حصيلة النصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية).

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 10 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية..

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