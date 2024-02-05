استمرار حبس عصابة "تبرعات الأيتام" بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس تشكيل عصابي يضم سائق و3 سيدات تخصصوا في سرقة تبرعات أموال الأيتام بالوراق 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت الأجهزة المختصة بالجيزة من ضبط سائق و3 سيدات لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية.

بدأت الواقعة ببلاغ من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالاتصال بسكرتير الشركة وتواصل مع الـمُبلغ، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام.

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