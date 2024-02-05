شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الجواد: مصر الدولة الأكثر اهتماما بالقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال عبدالجواد عضو الهيئة الإستراتيجية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن مصر هي الدولة الأكثر اهتماما بالقضية الفلسطينية وهي الأقرب إلى القلب والعقل.

وأضاف خلال ندوة عقدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان "مستقبل الدور المصري في القضية الفلسطينية" اليوم الإثنين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ55، أن مصر لها نصيب بأن تسهم في القضية الفلسطينية بالجزء الأهم للوصول بالشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة التي حرم منها.

وأكد أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وخاصة بعد طوفان الأقصى لا يمكن تجاهلها في مصر والعالم.

ويتحدث في الندوة كل من الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، واللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، والدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الإستراتيجية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، و الدكتور محمد أبو مطر رئيس قسم القانون العام بكلية

الحقوق جامعة الأزهر، والدكتور صبحي عسيلة عضو الهيئة الاستشارية ورئيس وحدة الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية.