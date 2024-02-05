شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الإثنين فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضر اليوم الإثنين 5 فبراير فى أسواق الجملة انخفاضًا ملحوظًا عن الأسبوع الماضى، لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل إليها.
وكانت الأسعار كالتالي:
طماطم 4 – 7.5 جنيه
بطاطس 7– 13 جنيها
بصل 8 – 24 جنيها
كوسة 9 – 13 جنيها
جزر 3.5 – 4.5 جنيه
فاصوليا 13 – 27 جنيها
الباذنجان البلدي 7.5 – 9.5 جنيه
باذنجان رومي 6– 8 جنيهات
باذنجان أبيض 5 – 10 جنيهات
الفلفل بأنواعه 5.10 – 13 جنيها
فلفل ألوان 20- 30 جنيها
ملوخية 10 – 15 جنيها
خيار صوب 12.5 – 14.5 جنيه
خيار بلدي 12.5 – 14.5 جنيه
بسلة 19 – 23 جنيها
سبانخ 7 – 10 جنيهات
قلقاس 15 – 17 جنيها
بطاطا 4.5 – 8.5 جنيه
ثوم 10 – 65 جنيها
لفت 1.5-2.5 جنيه
بنجر 2 – 4 جنيهات
فول أخضر 8 – 12 جنيها
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز