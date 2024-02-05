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تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الإثنين فى أسواق الجملة

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القاهرة - سامية سيد - ‎‫شهدت أسعار الخضر اليوم الإثنين 5 فبراير فى أسواق الجملة انخفاضًا ملحوظًا عن الأسبوع الماضى، لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل إليها.

 

‎وكانت الأسعار كالتالي:

 

‎ ‎طماطم 4  – 7.5 جنيه 

‎بطاطس 7– 13 جنيها

‎بصل 8 – 24 جنيها

‎ كوسة 9 – 13 جنيها 

‎جزر 3.5 – 4.5 جنيه 

‎فاصوليا 13 – 27 جنيها 

‎الباذنجان البلدي  7.5 – 9.5 جنيه 

‎باذنجان رومي 6– 8 جنيهات 

‎باذنجان أبيض 5 – 10 جنيهات 

‎الفلفل بأنواعه 5.10 – 13 جنيها 

‎فلفل ألوان 20- 30 جنيها 

‎ملوخية 10 – 15 جنيها 

‎خيار صوب 12.5 – 14.5 جنيه 

‎خيار بلدي 12.5 – 14.5 جنيه 

‎بسلة 19 – 23 جنيها 

‎سبانخ 7 – 10 جنيهات 

‎قلقاس 15 – 17 جنيها 

‎بطاطا 4.5 – 8.5 جنيه 

‎ثوم 10 – 65 جنيها 

لفت 1.5-2.5 جنيه

بنجر 2 – 4 جنيهات 

فول أخضر 8 – 12 جنيها

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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