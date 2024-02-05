شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الإثنين فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎‫شهدت أسعار الخضر اليوم الإثنين 5 فبراير فى أسواق الجملة انخفاضًا ملحوظًا عن الأسبوع الماضى، لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل إليها. ‎وكانت الأسعار كالتالي: ‎ ‎طماطم 4 – 7.5 جنيه ‎بطاطس 7– 13 جنيها ‎بصل 8 – 24 جنيها ‎ كوسة 9 – 13 جنيها ‎جزر 3.5 – 4.5 جنيه ‎فاصوليا 13 – 27 جنيها ‎الباذنجان البلدي 7.5 – 9.5 جنيه ‎باذنجان رومي 6– 8 جنيهات ‎باذنجان أبيض 5 – 10 جنيهات ‎الفلفل بأنواعه 5.10 – 13 جنيها ‎فلفل ألوان 20- 30 جنيها ‎ملوخية 10 – 15 جنيها ‎خيار صوب 12.5 – 14.5 جنيه ‎خيار بلدي 12.5 – 14.5 جنيه ‎بسلة 19 – 23 جنيها ‎سبانخ 7 – 10 جنيهات ‎قلقاس 15 – 17 جنيها ‎بطاطا 4.5 – 8.5 جنيه ‎ثوم 10 – 65 جنيها لفت 1.5-2.5 جنيه بنجر 2 – 4 جنيهات فول أخضر 8 – 12 جنيها

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