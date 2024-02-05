شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد إبراهيم الدويري: مصر حائط صد لحماية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن مصر تتعامل بكل جدية في صالح القضية الفلسطينية، مؤكداً أن القاهرة هي حائط صد لحماية القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال ندوة عقدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان "مستقبل الدور المصري في القضية الفلسطينية" اليوم الإثنين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ55، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مطلقا، وتبنت رفض التهجير للشعب الفلسطيني من غزة أمام المجتمع الدولي.

وأكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن معبر رفح مفتح بشكل مستمر أمام الحركة مؤكدا أن مصر لن تسمح لإسرائيل باحتلال غزة، ولن يحكمها غير السلطة الفلسطينية.

وعن مستقبل غزة قال، إن الأزمة معقدة وطاحنة ولكن هناك خطوات مدروسة في إعادة إعمار غزة ونحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لإعادة إعمار القطاع.