جيش الاحتلال يعترف بإصابة 5 ضباط وجنود فى معارك غزة خلال 24 ساعة

القاهرة - سامية سيد - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 5 ضباط وجنود فى معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 356 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم فى معارك غزة، 25 منهم جروحهم خطيرة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كانت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى نيبال فرسخ، كشفت عن استشهاد 34 شخصا وإصابة 143 آخرين بجروح خلال الـ12 يوما الماضية جراء استهداف قوات الاحتلال مقرات الجمعية، والتى من بينها مستشفى الأمل فى خان يونس جنوبى غزة، مؤكدة أنه لا توجد منطقة آمنة يمكن للمواطنين الفلسطينيين الهروب إليها فى غزة التى تقصفها إسرائيل دون تمييز.

وأوضحت أن حوالى 90% من سكان غزة باتوا نازحين فى ظل الأوضاع التى فاقت المأساوية نتيجة اكتظاظ الكثير منهم فى منطقة رفح الفلسطينية مع عدم وجود أعداد كافية من الخيم وملابس وأغطية التدفئة فى ظل برودة الطقس وسقوط الأمطار بغزارة، وذلك بالتزامن مع انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين من الأطفال والنساء بسبب انعدام النظافة الشخصية بسبب قلة المياه.

وحذرت من أن النقص الحاد فى حليب الأطفال بقطاع غزة يهدد حياة "الأطفال الرضع" بالجفاف، لافتة إلى سوء الحالة الصحية والبدنية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وشددت فرسخ على أن مخزون الوقود يكفى لمدة 6 أيام فقط مع نفاد مخزون الأكسجين والعديد من المستلزمات الطبية والأدوية لذوى الأمراض المزمنة، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية بمعنى الكلمة داخل مستشفى الأمل فى خان يونس.