غرفة السياحة: رفع أسعار الحج قيد الدراسة حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن رفع أسعار الحج قيد الدراسة حاليًا.

وأوضح "وحيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم دراسة رفع أسعار الحج حاليًا؛ نتيجة الاختلاف في سعر الصرف الخاص بالريال السعودي منذ إصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لرحلات الحج وحتى الآن.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن الحج مُلتزم بوقت معين ولا توجد له توقيتات أخرى، والشركات تُحدد أسعارها بناءًا على سعر الصرف.

وجاءت أسعار الحج هذا العام وفقًا لضوابط وزارة السياحة والآثار، كما يلي:

أسعار الحج السياحي 2024

أولًا: أسعار الحج البري 2024:

ينقسم الحج البري 2024 إلى 3 فئات؛ تتمثل في الآتي:

1- برنامج بري تحسين

فئة الفنادق: 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 191 ألف جنيه

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 750 مترًا

2- برنامج بري تحسين

فئة الفنادق: 5 نجوم

التكلفة: 195 ألف جنيه

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا

3-برنامج موسم كامل بفنادق بمكة

التكلفة: 225 ألف جنيه

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 مترًا

ثانياً: برنامج الحج السياحي الاقتصادي طيران:

ينقسم الحج السياحي الاقتصادي طيران إلى 3 فئات:

1- برنامج اقتصادي تحسين

فئة الفنادق: 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 226 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 750 مترًا.

2- برنامج اقتصادي تحسين

فئة الفنادق: فنادق 5 نجوم

التكلفة: 230 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا

3- برنامج موسم كامل بفنادق بمكة

فئة الفنادق: فنادق 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 260 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 مترًا

ثالثاً: برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

ينقسم الحج السياحي فئة الـ5 نجوم إلى فئتَين أو مستويَين:

1- المستوى: صف أول مباشر على الحرم

فئة الفنادق: 5 نجوم

التكلفة: 450 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا.

2- المستوى: صف ثانٍ

فئة الفنادق: فنادق 5 نجوم

التكلفة: 230 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 1250 مترًا.

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