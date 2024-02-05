رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نماذج من ضبطيات قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجهود المبذولة فى إحكام السيطرة الأمنية عبر المنافذ والنقاط الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلى من اللواء أ ح محمـد عز الدين جحوش قائد قوات حرس الحدود تضمن ملابسات الضبط والإجراءات القانونية المتخذة حيال المضبوطات، مشيدًا بالنجاحات المتتالية التي تحققها قوات حرس الحدود أثناء تنفيذ المهام المختلفة والتصدي بكل إصرار وعزيمة للعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومي المصري.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال حرس الحدود، مؤكداً

على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بإعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمي حدود الوطن وتصون مقدساته.

حضر الجولة التفقدية عددُ من قادة القوات المسلحة.