"تعذيب وخنق وقفيز بلاستيك".. قرار جديد من الجنايات ضد متهمين بقتل شقيقتيهما بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهما بقتل شقيقتيهما لشكهما في سلوكهما بالصف جنوب الجيزة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي ومحمد حسن خطاب وأمانة سر محمد سيد البحيري.

أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم ٤٩٢٥ جنايات الصف، والمقيدة برقم ٥١٧٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة، أن المتهمان "أ. إ" سائق و"م. إ" سائق، قتلا المجني عليها "ر. أ" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها بأن قام المتهم الأول بإعداد "قفزان بلاستيك" وما أن ظفرا بها حتى قام بتكبيل يديها باستخدام قطع قماش ليتمكن من شل حركتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاما بخنق المجني عليها الأولى بواسطة "قفزان بلاستيكية" أعداها سلفاً ثم قاما بخنقها بسلك كهربائي حال تواجد المتهم الثاني مع الأول على مسرح الجريمة ليشد من أذره قاصدين من ذلك قتلها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمان قتلا -شقيقتهما الثانية- "ف. أ" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها بأن قام المتهم الثاني باستخدام أدوات "قفزان بلاستيك" -أعدها المتهم الأول سلفاً- وما أن ظفرا بها حتى قام بتكبيل يديها باستخدام بنطال خاص بها ليتمكن من شل حركتها، ثم قام بخنقها بواسطة القفزان البلاستيكية المعدة سلفاً وليتأكد من بلوغ مقصده تمام قام بخنقها بواسطة سلك جهاز كهربائي "مكواه" حال تواجد المتهم الأول معه على مسرح الجريمة ليشد من أذره قاصدين من ذلك قتلها .

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان بأن احتجزوا المجني عليهما وقاما تعذيبهما مستخدمين سلاح أبيض مما أحدثا إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرافق على النحو المبين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمان أحرزا أسلحة بيضاء"قفزان بلاستيك" بدون مسوغاً قانونياً، ولاحقاً أحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول النيابة جنوب الجيزة الكلية المتهمان إلى محكمة الجنايات.

ودفع دفاع المتهمين خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة بانتفاء ظرف الإصرار وجريمة الاحتجاز بدون وجه حق وأن الواقعة كانت وليدة اللحظة.