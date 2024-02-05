العثور على جثة أربعيني بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات العثور على جثة رجل بمنطقة قصر النيل غرب العاصمة.

اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أربعيني في ظروف غامضة بدائرة قسم قصر النيل.

وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة المباحث في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة وضباط الأدلة الجنائية.

معاينة رئيس وحدة المباحث بينت أن الجثة لرجل يدعى "مؤمن.م" عُثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية ووفاته بشكل طبيعي دون شبهة جنائية.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.