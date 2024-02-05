المهمة الأخيرة تودي بحياة لص في بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي لص مصرعه في أثناء محاولته الهرب من شرفة شقة بمدينة بدر.

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بدائرة قسم بدر.

مدير المباحث الجنائية بالقاهرة وجه الضباط بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

معاينة رئيس مباحث قصر النيل توصلت إلى أن "سيد.ا." 40 سنة، كان بصدد تنفيذ عملية سرقة بأحد العقارات واختل توازنه وسقط جثة هامدة على الأرض.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.